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Kısa çalışma genişletilsin tüm sektörler mücbir sebep kapsamına alınsın
26 dakika önce
Salgının ekonomiye etkilerini değerlendiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanma kriterlerinin kaldırılması ve tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması talebi geldi.
Salgının ekonomiye etkilerini değerlendiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanma kriterlerinin kaldırılması ve tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması talebi geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:58
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