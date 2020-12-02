Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek - Son Dakika

Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
02.12.2020 11:36
Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecekAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.
Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün yeniden alınmaya başlanan kısa çalışma ödeneğine başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Selçuk, başvuruların 'https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu' adresinden yapılabileceğini bildirdi.
ANKARA, -
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