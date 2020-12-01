'Kısa Çalışma Ödeneği' başvuruları tekrar başladı - Son Dakika

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının tekrar başladığı belirtildi. Yayımlanan kararda, 30 Haziran 2020 tarihinden önce başvuru yapmayanların da başvuru yapabileceği aktarıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödenekle ilgili "Daha önce ödenekten yararlanan iş yerleri ilave işçi için Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabilecek" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sepeler gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2'nci ve geçici 23'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi.

30 HAZİRAN ÖNCESİ BAŞVURU YAPMAYAN İŞ YERLERİ DE KAPSAMA ALINDIAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yayımlanan karar sonrası konunun detaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, başvuruları 1 Aralık itibariyle almaya başlayacaklarını belirterek, 30 Haziran öncesi başvuru yapmayan iş yerlerinin de kapsama alındığını söyledi. Bakan Selçuk, " Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR 'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.DAHA ÖNCE ÖDENEKTEN YARARLANAN İŞ YERLERİ İLAVE İŞÇİ İÇİN KÇÖ TALEBİNDE BULUNABİLECEKBakan Selçuk, 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirtti. Selçuk, "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu. Bakan Selçuk, daha önce başvuran iş yerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini belirtti. Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.BAŞVURULAR E- DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kısa çalışma başvurularının sadece e- devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini açıklayan Bakan Selçuk, bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını aktardı. Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 01 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.