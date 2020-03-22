Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın başlıyor - Son Dakika
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Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın başlıyor

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kısa Çalışma Ödeneği' başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.

Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın başlıyor, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kısa Çalışma Ödeneği' başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer aldı. İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Bakan Selçuk ayrıca, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR internet sitesinden detaylı duyurunun yapılacağını belirtti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.


Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:51 Kaynak: DHA

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