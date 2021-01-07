"Kısa Çalışma Ödeneği" hazır giyimcileri rahatlattı - Son Dakika

"Kısa Çalışma Ödeneği" hazır giyimcileri rahatlattı

07.01.2021 11:05

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde verilen "Kısa Çalışma Ödeneği"nin, istihdamın devamının sağlanması yönünde kendilerine oldukça...

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde verilen "Kısa Çalışma Ödeneği"nin, istihdamın devamının sağlanması yönünde kendilerine oldukça katkıda bulunduğunu söyledi.

Tekin, AA muhabirine, Türkiye'de konfeksiyon sektörünün ihracatta lokomotif görevi üstlendiğini ifade etti.

Dünya genelinde 229 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, Kovid-19 sürecinde kaliteli ham madde, zengin aksesuar ve nitelikli insan gücüyle rakiplerinden daha avantajlı hale geldiğini belirten Tekin, hükümetin destek ve teşvikleriyle ihracat rakamlarının da arttığını bildirdi.

Tekin, sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya, İspanya ve Hollanda'nın geldiğini ifade ederek, Kovid-19 sürecinde hazır giyim ve konfeksiyon başta olmak üzere maske, koruyucu önlük ve tulum taleplerinin karşılanmasında hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi.

Kısa Çalışma Ödeneği ile sunulan desteğe değinen Tekin, şöyle konuştu:

"Özellikle pandemi sürecinde hükümetimizin vermiş olduğu desteklerden memnunuz. Kısa Çalışma Ödeneği istihdamın devamının sağlanması yönünde bize oldukça katkıda bulundu. Bu çok önemli bir destek. Diğer yandan tasarım teşvikleri devam ediyor. Markalaşma sürecinde bir teşvik söz konusu. Hükümetimizin destekleri devam ettiği sürece çok daha güzel ihracatlar gerçekleştireceğiz. Özellikle fiyat anlamında çok kaliteli ürünler sevk edebileceğimiz için yeni markalarla yolumuza devam edebilir ve bir dünya markası yaratabiliriz. Çünkü inovatif ve Ar-Ge'si çok güçlü firmalarımız var."

"Bütün ülkelere ihracat yapma hedefimiz var"

Gürkan Tekin, Çin ve Uzak Doğu'dan uzaklaşan dünya moda devlerinin, hızlı üretim ve teslimat, kapasite, uygun fiyat ve yakın coğrafya imkanlarından dolayı Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirdi.

Avrupa'nın, yakın zamanda mal temin edebilmek için seçimini başta Türkiye olmak üzere Fas, Tunus ve Cezayir'den yana yapacağını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Fas, Tunus ve Cezayir gibi ülkeler bu süreçte önem kazanmaya başladı ama ürün kalitesi ve fiyatta rekabet edebilme gücümüz bizi ön sıralara taşıyor. Dünyadaki bütün ülkelere ihracat yapma hedefimiz var. Özellikle Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin başlatmış olduğu bu yarış devam ediyor. Afrika pazarına çok ciddi hamleler yapıyoruz. Oralara ihracat gerçekleştirmek istiyoruz. Daha fazla ihracat yapmak istiyoruz. Rusya pazarı bizim için çok önemli. Buralarda ciddi oranda artışlar bekliyoruz. Küresel pazarda rekabet gücünü artırabilmek çok önemli. Bunun için öncelikli olarak fiyat ve ucuz ham madde temini konularındaki vergilerin asgariye indirilmesi önemli. Bu konuda devletimizin çok büyük desteğine ihtiyacımız var. Bunlar olduğu zaman uluslararası alanda rekabet gücümüz artacaktır. Sektör olarak dünya çapında marka yaratmayı hedefleyen firmalarımıza tasarım başta olmak üzere her aşamada destek sağlanmasını, tasarım ve teknolojiye yönelik yatırımlar konusunda da verilen desteklerin artırılmasını talep ediyoruz. Bunlar sağlanabilirse bizler dünya genelinde bir marka yaratabiliriz."

"Destek süresinin uzatılması işçileri ve işverenleri memnun etti"

Hazır giyim üreticisi Faruk Aytek de Akdenizli ihracatçıların salgın döneminde dış satım rakamlarını her ay artırmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bu başarılı yükselişte devlet desteğinin katkısı olduğuna işaret eden Aytek, "İş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için işçinin kendisine her ayın 5'inde ödenen Kısa Çalışma Ödeneği bunlardan bir tanesi. Bu desteğin süresinin uzatılması işçileri sevindirdiği kadar biz işverenleri de memnun etti." diye konuştu.

Aytek, Ticaret Bakanlığınca verilen tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik teşviklerden de memnuniyet duyduklarını belirterek, "Uluslararası pazarlarda Türk malı imajı için oluşturulan markalaşma destek programıyla küresel pazarda söz sahibi olmak istiyoruz. 'İstihdam deposu' olarak bilinen hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat rakamlarını daha yukarı taşımayı hedefliyoruz ve bu nedenle teşviklerin sürmesini talep ediyoruz." dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği hazır giyimcileri rahatlattı
Kısa Çalışma Ödeneği hazır giyimcileri rahatlattı
Kısa Çalışma Ödeneği hazır giyimcileri rahatlattı
Kısa Çalışma Ödeneği hazır giyimcileri rahatlattı

Yönetim Kurulu, Hazır Giyim, İhracat, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kısa Çalışma Ödeneği' hazır giyimcileri rahatlattı - Son Dakika Ekonomi


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