Kısa çalışma ödeneği Haziran sonuna kadar uzatıldı

Pandemi döneminde getirilen kısa çalışma ödeneği 31 Mart itibarıyla sona ermişti. Salgın önlemleri devam ederken sektör temsilcilerinden kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına yönelik çağrıların ardından uygulama 2 ay daha uzatıldı.

TÜM SEKTÖRLERİ KAPSAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." demişti.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma kapsamında;

İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için;