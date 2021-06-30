Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bugün bitiyor

Koronavirüs salgını sürecinde hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak amacıyla şartlar esnetilerek uygulanan ve 3 milyondan fazla çalışanın yararlandığı Mart 2020'den beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre bugün itibarıyla sona eriyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRET DESTEĞİ DE BİTİYOR

30 Haziran tarihi itibariyle sadece kısa çalışma ödeneği son bulmuyor; 2020'nin nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte işverenin, çalışanı işten çıkarma yasağı ya da bir başka isimle fesih yasağı süresi de haziran ayı sonunda bitiyor. Özetle, 30 Haziran'da, salgının başından bu yana işverenlere ve çalışanlara verilen desteklerin tamamı son bulacak.

İŞ DÜNYASI KÇÖ'NÜN UZATILMASINI İSTİYOR

İş dünyası kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebinde bulunuyor.

ÖDEMELER SON KEZ YAPILACAK

Türkiye, haziran ayı ile birlikte yeni bir normalleşme dönemine de girdi. Bu noktada sosyal hayattaki yeniliklerle birlikte çalışma düzeninde de bazı değişiklikler yapıldı. Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile getirilen fesih yasağı, daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran 2021 açıklanmıştı.

ARTIK PRİMLER 30 GÜN ÜZERİNDEN YATIRILACAK

30 Haziran itibariyle fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici onuncu madde hükümleri ortadan kalkıyor. Yeni bir uzatma kararı alınmaz ise, bu tarihten sonra artık normal düzene geçiliyor. Kısa çalışma ödeneği de biteceğinden işçilerin primleri 30 gün üzerinden yatırılacak, mesailer haftalık 45 saat olarak uygulanıp maaşlar ise tam ödenecek.