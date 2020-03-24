Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurularda KOBİ’ler ilk sırada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurularda KOBİ’ler ilk sırada - Son Dakika Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurularda KOBİ’ler ilk sırada

42 dakika önce

Koronavirüs salgınına karşı önlemler arasında yer alan Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilk gün yapılan başvurularda çeşitli sektörlerden Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ağırlığı oluşturduğu görüldü.

Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurularda KOBİ’ler ilk sırada, System.String[]

Koronavirüs salgınına karşı önlemler arasında yer alan Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilk gün yapılan başvurularda çeşitli sektörlerden Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ağırlığı oluşturduğu görüldü.

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:59 

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