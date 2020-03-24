Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurularda KOBİ’ler ilk sırada

Koronavirüs salgınına karşı önlemler arasında yer alan Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilk gün yapılan başvurularda çeşitli sektörlerden Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ağırlığı oluşturduğu görüldü.

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