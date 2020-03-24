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Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurularda KOBİ’ler ilk sırada
42 dakika önce
Koronavirüs salgınına karşı önlemler arasında yer alan Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilk gün yapılan başvurularda çeşitli sektörlerden Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ağırlığı oluşturduğu görüldü.
Koronavirüs salgınına karşı önlemler arasında yer alan Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilk gün yapılan başvurularda çeşitli sektörlerden Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ağırlığı oluşturduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:59
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