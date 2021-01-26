Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi 2 ay uzatıldı

Bakan Selçuk, COVID-19 pandemi sürecinden etkilenen işyerlerinden 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay süreyle 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Buna göre; aynı işyerlerinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılan başvurular kapsamında ilave edilen işçiler için de bu uzatmadan yararlanılabileceği ifade edildi.