Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının uzatılması ihracatçıları sevindirdi - Son Dakika

Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının uzatılması ihracatçıları sevindirdi

22.04.2021 11:20
Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının uzatılması ihracatçıları sevindirdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamasına devam etme kararı aldık" açıklaması, pandemi döneminde istihdam ettiği çalışanları bünyesinde tutmakta zorlanan ihracatçıları sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamasına devam etme kararı aldık" açıklaması, pandemi döneminde istihdam ettiği çalışanları bünyesinde tutmakta zorlanan ihracatçıları sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamasının uzatıldığını açıklamıştı. Hükümetin kararını, "İhracatçı firmalarımız için can suyu oldu" şeklinde yorumlayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Bazı sektörlerimizin ayakta kalabilmek için Kısa Çalışma Ödeneğine ihtiyaçları var. Bugün yaşadığımız kriz Türkiye'ye özgü bir kriz değil, dünya genelinde yaşanan bir süreç. O nedenle dünya covid-19 aşılamasında yüzde 70 seviyesinin üzerine çıkıp, pandemiyi kontrol altına alana kadar KÇÖ desteğine ihtiyaç var. Hepimizin beklediği bir karardı. Bu karardan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine teşekkür ediyoruz" dedi.

Celep: "Bu karar hükümetimizin yanımızda olduğunun göstergesi"

Pandeminin tüm dünyada istihdamı tehdit ettiğine dikkati çeken Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, pandeminin gelişmekte olan ekonomilere artçı yansımalarının devam ettiğini dile getirdi. Celep şöyle konuştu:

"Pandemiyle birlikte değişen yeni dünya düzeninde Kısa Çalışma Ödeneğinin 3 ay süreyle uzatılması devletimizin ihracatçımızın ve tüm sektörlerimizin üretim aşamasında ihracatçılarımızın hep yanında olduğunun güzel bir göstergesi. Problem Türk ihracatçısına özgü değil, dünya bazında yaşanan global bir sorun."

Kaya: "Madencilik sektörü pandemiyi 3 ay önceden hissetti"

Pandeminin en büyük ihraç pazarları Çin'de ortaya çıkması nedeniyle madencilik sektörünün pandeminin etkilerini 3 önce hissetmeye başladığını anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak durumunda kalan madencilik sektörü firmalarının Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ)'nden istifade edeceklerini ve çalışanlarına daha iyi şartlar sunacaklarını, bu destek nedeniyle madencilik sektörü adına hükümete teşekkür ettiklerini ifade etti.

Sertbaş: "Pandemi döneminde en önemli destek KÇÖ"

Hazırgiyim sektörünün üretimde 1 milyonun üzerinde, mağazacılık sektörüyle birlikte 2 milyon kişilik istihdamla Türkiye'nin istihdamda lider sektörü olduğuna vurgu yapan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, pandemi döneminde firmaların ayakta kalabilmesini sağlayan en önemli desteğin Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) olduğunu ifade etti. Sertbaş, "KÇÖ'nün devam etmesini talep ediyorduk. Özellikle pandeminin ne kadar uzayacağını göremediğimiz bu dönemde KÇÖ'nün uzatılması çok sevindirici. Umarız bir daha uzatılmasına gerek kalmadan işlerimize devam eder duruma geliriz" şeklinde konuştu.

Uçak: "Dünyanın sağlığına kavuşmasını KÇÖ'den daha çok istiyoruz"

Dünyanın sağlığına kavuşmasını Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ)'nden daha çok istediklerini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Kısa Çalışma Ödeneği'nin pandemi ile işleri sekteye uğrayan işveren için önemli bir kaynak olduğunun altını çizdi. Uçak şöyle konuştu:

"Gönül ister ki böyle bir ödeneğe gerek olmasın; ancak, istihdamın korunması için elzem bir destek. İnşallah, kısa sürede dünya sağlığına kavuşur ve bu tip ödenekler, destekler, vb. sona erer."

Zandar: "Perakende mağazalar açılmadı tedirginiz"

Türkiye'nin ana ihraç pazarı Avrupa'da Almanya, Hollanda gibi önemli ihraç pazarlarında perakende mağazalarının halen kapalı olduğu bilgisini veren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "Kısa Çalışma Ödeneğinin haziran ayı sonuna kadar devam edecek olması Avrupa'da işlerin sakin olduğu dönemde hayati öneme sahip. KÇÖ'nün uzatılması istihdam ve ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir karar. Bu kararı tüm sektörler bekliyorduk. İlaç gibi geldi" dedi.

Ertan: "KÇÖ hem işveren, hem de işçi için çok önemli"

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2020 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 361 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ihracatta lider olmuştu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, "Kısa çalışma ödeneği bu zorlu koşullarda hem çalışanlar hem de işverenler açısından çok önemli. Söz konusu devlet desteği pandemi sürecinde devam etmelidir" şeklinde görüş bildirdi. - İZMİR

Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının uzatılması ihracatçıları sevindirdi
Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının uzatılması ihracatçıları sevindirdi
Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının uzatılması ihracatçıları sevindirdi
Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının uzatılması ihracatçıları sevindirdi
Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının uzatılması ihracatçıları sevindirdi
Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının uzatılması ihracatçıları sevindirdi
Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının uzatılması ihracatçıları sevindirdi

Kısa çalışma ödeneği, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının uzatılması ihracatçıları sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, "Yeni Chiellini" yorumları yapıldı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti         
12:35
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı         
11:37
2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş         
11:05
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi         
09:53
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok         
09:24
Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı         
08:31
Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi         
07:35
"Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü         
03:26
"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu         
01:04
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Öğrencisinin, Öğrencisinin, "Çok komik adam" diye bahsetmesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle..." yanıtını verince ortalık yıkıldı         
19:10
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı         
18:19
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 12:47:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının uzatılması ihracatçıları sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei