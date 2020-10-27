Kısa çalışma ödeneğinin 2 ay uzatılması Karar'ı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Kısa çalışma ödeneğinin 2 ay uzatılması Karar'ı Resmi Gazete'de

27.10.2020 00:36
Kısa çalışma ödeneğinin 2 ay uzatılması Karar'ı Resmi Gazete'de, System.String[]

Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Resmi Gazete, Koronavirüs, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısa çalışma ödeneğinin 2 ay uzatılması Karar'ı Resmi Gazete'de - Son Dakika

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