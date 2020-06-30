Kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatıldı - Son Dakika

Kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi bir ay uzatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi bir ay uzatıldı.

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Kovid-19)Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesi ile geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla bu kararın yayımlanma tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, bu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldı.

Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 03:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatıldı - Son Dakika

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