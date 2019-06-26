Son Dakika Haberleri: Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
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Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

1 saat önce

Kısa çalışma ödeneğinin yeni bir uygunluk tespiti yapılması şartıyla 3 ay uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı, System.String[]
Kısa çalışma ödeneğinin yeni bir uygunluk tespiti yapılması şartıyla 3 ay uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:08 
Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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