Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
1 saat önce
Kısa çalışma ödeneğinin yeni bir uygunluk tespiti yapılması şartıyla 3 ay uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:08
Kısa çalışma ödeneğinin yeni bir uygunluk tespiti yapılması şartıyla 3 ay uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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