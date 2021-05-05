Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mayıs itibari ile hesaplara yatırılacağını bildirdi.

IBAN'I OLMAYAN PTT'DEN ALACAK

Sosyal medya üzerinden dün açıklama yapan Bakan Bilgin, "Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler." ifadelerini kullandı.