Son Dakika › Ekonomi › Kısa çalışmada, başvuru sonucu beklenmeden ödeme yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi
Kısa çalışmada, başvuru sonucu beklenmeden ödeme yapılabilecek
1 saat önce
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapsamı genişletilen Kısa Çalışma Ödeneği'nde, 60 günlük inceleme sürecinin sıkıntı yaratacağı gazeteniz DÜNYA tarafından gündeme getirilmişti.
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapsamı genişletilen Kısa Çalışma Ödeneği'nde, 60 günlük inceleme sürecinin sıkıntı yaratacağı gazeteniz DÜNYA tarafından gündeme getirilmişti. Dün AK Parti tarafından TBMM'de verilen teklifle sorun çözüldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 05:06
Son Dakika Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım