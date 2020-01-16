Kısa devre evi küle çevirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kısa devre evi küle çevirdi - Son Dakika

Kısa devre evi küle çevirdi

6 saat önce

-Milas'ın Menteşe Mahallesi'nde bir ikamette çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kısa devre evi küle çevirdi, System.String[]

- Milas'ın Menteşe Mahallesi'nde bir ikamette çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.


Menteşe Mahallesi Mezarlık mevkiinde bulunan Yaşar Gezgin'e ait olan Erkan Gezgin'in ikamet ettiği evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri müdahalede bulundu. Kontrol altına alınan ve söndürülen yangında ikamette büyük oranda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.


Yangının elektrik iç tesisatında meydana gelen kısa devre sonucunda çıktığı tespit edildi. - MUĞLA

Menteşe, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
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