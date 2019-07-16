Son Dakika Haberleri: Kısa dönem bitti sıra uzun dönemde!
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Kısa dönem bitti sıra uzun dönemde!

10 saat önce

'Elimi Bırakma' dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Alp Navruz, üç hafta önce gittiği vatani görevini üç gün sonra tamamlıyor.

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ASKERDEN HIZLI DÖNÜŞ

Ünlü oyuncudan sevenlerinin merakla beklediği askerlik fotoğrafı ise menajeri tarafından ilk kez paylaşıldı.

Ünlü oyuncu, başrolünde yer aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından çıktığı yurtdışı tatilini tamamlayıp, üç hafta önce İzmir'de bulunan birliğine giderek teslim olmuştu. 21 günlük bedelli askerlik görevini üç gün sonra tamamlayacak oyuncu, İstanbul'a hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Navruz'un 'Cenk' karakterini canlandırdığı Elimi Bırakma dizisinin çekimlerinin Temmuz ayının son haftası başlayacağını öğrenmesinin ardından, planladığı tatil turunu gerçekleştiremeden İstanbul'a döneceği öğrenildi. Yoğun bir hazırlık kampına gireceği iddia edilen Navruz, bir yandan 'Elimi Bırakma' dizisinin çekimlerine hazırlanırken diğer yandan reklam yüzü olduğu markanın Ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon çekimlerine de hazırlanacak.

ÜNİFORMALI İLK FOTOĞRAF

Yakışıklı oyuncu, vatani görevini tamamlamak için giderken sevenlerine sadece; "Askerlik görevimden dolayı bir süre yokum. Görüşmek üzere." tweeti ile veda etmişti. Sevenlerinin üniformalı halini merak etmeleri üzerine beklenen fotoğrafı ünlü oyuncunun menajeri ilk kez paylaştı. Alp Navruz'un askerlik fotoğrafı sevenlerinin büyük beğenisini topladı.

Alp Navruz, İstanbul, bedelli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:54 Kaynak: Bültenler
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