Son Dakika Haberleri: Kısa Dönem Erler Yemin Etti

Kısa Dönem Erler Yemin Etti

1 saat önce

Zonguldak'ta, 373/2. kısa dönem jandarma erler yemin etti.

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Zonguldak'ta, 373/2. kısa dönem jandarma erler yemin etti.

Site spor salonunda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Fahri Semiz, edilecek yeminin vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şerefin yanı sıra dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin ifadesi anlamına geldiğini söyledi.

Konuşmanın ardından Jandarma Er Suphi Cem Girişen, "Bayrak" şiirini okudu.

Çanakkale Savaşı'na eli kınalı olarak katılan asker Hasan'ın hikayesinin anlatıldığı film gösteriminin ardından Jandarma Er Ömer Özdemir, yaş kütüğüne plaket çaktı.


Birliğe ilk katılan ve eğitim devresinde başarılı olan erlere Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş tarafından hediyelerinin verilmesinin ardından temel eğitimini tamamlayan kısa dönem askerler, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaların üzerine el koyarak topluca yemin etti.


Tören, jandarma marşının okunmasıyla son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:48 Kaynak: AA

Zonguldak, Jandarma, Güncel
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