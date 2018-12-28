Son Dakika Haberleri: Kısa Dönem Erler Yemin Etti

Kısa Dönem Erler Yemin Etti

2 saat önce

Kırşehir'de, 373'üncü kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi.

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Kırşehir'de, 373'üncü kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ellerini Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaya koyan 46 asker, yemin etti.

Vali İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan jandarma teşkilatının dünden bugüne sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Akın, "Değerli kardeşlerimiz, yaptıkları yeminle kahraman teşkilatımızın neferleri arasına katıldılar. Geçirdikleri eğitim süresi içerisinde temel askeri bilgiler elde edecek, sabrı ve disiplini öğrenecekler. Askerlikte öğrenecekleri bütün bilgiler ve deneyimler, onlara hayatlarının her aşamasında faydalı olacaktır. Kendilerine başarılar diliyor, onları büyük fedakarlıklarla yetiştiren ve bizlere emanet eden ailelere teşekkür ediyorum." dedi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran da temel askerlik hizmetlerini başarıyla tamamlayan askerlerin, jandarma teşkilatının birer mensubu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali İbrahim Akın, birliğe ilk teslim olan er Reşit Yaşar'a ödül verdi.

Kısa dönem erler jandarma marşını okudu.

Törene, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir POMEM Müdürü Mehmet Gülser, kaymakamlar, daire müdürleri, askerler ve aileleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:14 Kaynak: AA

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