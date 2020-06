Kısa film kanalı yayına başlıyor

Akbank Sanat, Akbank Kısa Film Festivali kapsamında kısa filmlerin online izlenmesine olanak sağlayacak bir yeniliğe imza atıyor. Akbank Sanat YouTube hesabı üzerinden oluşturulan Kısa Film Kanalı ile sinemaseverler özel bir seçkiyle birbirinden güzel ödüllü yerli ve yabancı kısa filmlere ulaşabilecekler.



Geçtiğimiz yıl 74 ülkeden toplam 2 bin 217 kısa filmin başvurduğu 16 yıllık festival, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Forum Senaryo Yarışmasının yanı sıra birçok gösterim bölümlerinden oluşuyor. Festival, ödüllü filmlerin online izlenilmesine olanak sağlayan yeni bir yapı ile kısa filmin daha da geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.



Kısa film kanalında izlenecek filmler



Aralarına Gökalp Gönen'in Avarya, Daria Kashcheeva'nın Daughter, Zeynep Köprülü'nün Orada, Yona Rozenkier'in Butterflies, Sinan Kesova'nın Hinterlant, Alican Yücesoy'un Taş, Mohammad Hormozi'nin Inner Self, Morad Mostafa'nın Ward's Henna Party filmi gibi önemli kısa filmlerin bulunduğu 12 filmlik seçki Türkçe altyazı seçeneği ile Akbank Sanat Youtube Kısa Film Kanalından izlenebilecek.