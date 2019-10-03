Son Dakika Haberleri: Kısa film ödülü için mücadele edecekler
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Kısa film ödülü için mücadele edecekler

31 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması"nın ön jürisi, yönetmen ve senarist Nazlı Elif Durlu, sinema yazarı Senem Erdine ve yönetmen Nehir Tunu'dan oluştu.

Kısa film ödülü için mücadele edecekler, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması"nın ön jürisi, yönetmen ve senarist Nazlı Elif Durlu, sinema yazarı Senem Erdine ve yönetmen Nehir Tunu'dan oluştu. Ön jüri, 215 film arasından 15 filmi yarışmaya aday gösterdi.


Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda, "Ablam", "Ah, Asumanı", "Aylin", "Ben Değilim", "Bugün Ölmek İstemiyorum", "Duyuyor musun Anne?", "Günlerin Ardından", "Lupus", "Mavi Arabam", "Orada", "Öğle Arası", "Siyah Güneş", "Taş", "Yabancı" ve "Yağmur Olup Şehre Düşüyorum" filmleri yer alacak.


Filmler, 20 bin lira değerindeki "en iyi film ödülü" ve 10 bin lira değerindeki "jüri özel ödülü" için yarışacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Film Festivali, Kısa Metraj, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:16 
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