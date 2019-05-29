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Kısa Film tadında klip yayında!

35 dakika önce

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, ödüllü Fransız görüntü yönetmeni Florent Herry ile birlikte şarkıcı Selin Baycan'ın çıkış parçası "Tutsak" için kısa film tadında bir klip çekti.

Kısa Film tadında klip yayında!, System.String[]

Kamhi'nin uzun metraj filmine yönelik denemelerden oluşan klip serisinin ilki olma özelliğini taşıyan çalışma, YouTube'da ve diğer sosyal medya platformlarında yayınlanmaya başladı!

10 yılı aşkın bir süredir sinematik sanatlar alanında üretim yapan sanatçı Lara Kamhi, yönetmenliğini üstleneceği ilk uzun metraj filminin çalışmaları kapsamında kısa filmlerden oluşan bir klip serisi hazırlıyor. Bu serinin ilk çalışması ise, genç şarkıcı Selin Baycan'ın "Tutsak" isimli çıkış parçası için ödüllü Fransız görüntü yönetmeni Florent Herry ile birlikte çektiği video klip oldu.

Sarmal ve deneysel sinema pratiğini yurt içi ve yurt dışı sergilerde, festivallerde, kamusal alanlarda ve müzelerde sergileyen Lara Kamhi'nin son müzik video çalışması "Tutsak", sanatçının kurucu ve yöneticisi olduğu, büyülü gerçeklik, bilimkurgu ve fantastik türlerine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Prizma Productions Istanbul imzasını taşıyor.

Lara Kamhi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Tutsak"klibi, YouTube'da ve diğer sosyal medya platformlarında yayında!

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:05 Kaynak: Bültenler
Hayati Kamhi, Lara, Güncel
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