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Kışa hazırlık sürüyor

38 dakika önce

Düzce Belediyesi bitki bakım ve budama çalışmalarına Konuralp'te devam ediyor.

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Düzce Belediyesi bitki bakım ve budama çalışmalarına Konuralp'te devam ediyor.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler sonbahar dönemi ile birlikte büyük gövdeli ağaçlar başta olmak üzere budama ve bakım çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Kış dönemi yaklaşırken tehlike oluşturan ve yaşlanan ağaçlarda budama yapan ekipler, özellikle Konuralp bölgesi ve ara sokaklarında çalışma yaptı. Ağaçların sağlıklı gelişmeye devam etmesi açısından büyük önem taşıyan budama çalışmaları muhtelif mahallelerde sürdürülecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Konuralp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:41 Kaynak: İHA
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