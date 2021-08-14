Kışa hazırlık yapanlar biber ve patlıcan satışlarında yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Yaz mevsiminin sonuna yaklaşıldığı şu günlerde kışın kullanmak için sebze kurutanlar biber ve patlıcana yoğun ilgi göstermeye başladı.

Kış aylarının sıkça tüketilen ürünlerden olan kurutulmuş yaz sebzeleri için zaman geldi. Bir çok evin balkonunda veya çatısında ipe dizilerek güneş altında kurutulan biber ve patlıcanlar pazar tezgahlarında yerini koruyor. Kış aylarına hazırlığa başlayan ev hanımları ise yoğun talep gösteriyor. Pazarcı esnafı yoğunluktan memnun olmasına rağmen fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor.

Eskişehir'de yaklaşık 10 yıldır pazarcılık yapan Ahmet Olur, sebzeleri kurutma zamanının geldiğini belirtti. Sadece kurutmanın değil salça ve sos yapımının da başladığını belirten Olur, "Kış için hazırlanan sebzeleri kurutmak için artık zaman geldi. Vatandaşların özellikle biber çeşitlerine yoğun talebi var. Biberlerin yanı sıra patlıcana ve domatese de yoğun talep oluyor. Dolmalık ve sivri biberler ile köy biberine kurutmak için alıyorlar. Kırmızı biberi de tercih edenler var. Kışa hazırlık yapmak için sebze kurutanlar patlıcan da tercih ediyor. Fakat kabak bu sene çok fazla talep görmedi. Salça ile menemenlik ve kahvaltılık sos hazırlayacak olanlar da domateslere yoğun talep gösteriyor" dedi. - ESKİŞEHİR