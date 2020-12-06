Kısa köy ziyaretlerinden dönüş pandemi sonuna kaldı - Son Dakika

Kısa köy ziyaretlerinden dönüş pandemi sonuna kaldı

06.12.2020 10:57
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Antalya, İzmir, İstanbul, Muğla ve Ankara gibi büyükşehirlerden memleketleri Antalya'nın Akseki ilçesine gelen tatilciler, korona virüs vaka sayılarının artması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden getirilmesi nedeniyle geri dönmüyor.

Antalya, İzmir, İstanbul, Muğla ve Ankara gibi büyükşehirlerden memleketleri Antalya'nın Akseki ilçesine gelen tatilciler, korona virüs vaka sayılarının artması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden getirilmesi nedeniyle geri dönmüyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ticaretle uğraşan Osman Yakabaşı, kısa süreliğine geldiği köyünden salgın dolayısıyla geri dönmeyi düşünmediğini belirterek, "Bu yıl hastalıktan dolayı planlarım değişti, kışı da köyde geçireceğim" dedi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde temiz hava, doğal ortam ve eşsiz manzaralı köylerinde gündüzleri bağ bahçe işleriyle uğraşanlar, soğuk havalarda sobanın yanında ısınarak vakit geçiriyor. Korona virüsten korunup köyde kendilerini güvende hissettiklerini dile getiren Aksekili kadınlar, güneşli havada gözleme yapıp yufka ekmek pişiriyor. Önceki yıllarda kış aylarında sessizliğe bürünen köy evlerine çekilenler, yeşil doğada izole yaşam sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ticaretle uğraşan Osman Yakabaşı, önceki yıllarda kısa süreliğine geldiği köyünden salgın dolayısıyla geri dönmeyi düşünmediğini belirterek, "Bu yıl hastalıktan dolayı planlarım değişti, kışı da köyde geçireceğim" dedi.

Yakabaşı, "Bu hastalıkta ne olacağını bilmiyoruz. Alaçeşme köyünde temiz havada, daha sakin, sessiz, temassız bir ortamda hastalığın yoğunlaştığı bu dönemi geçireceğim. Bu dönemde işimin başına dönmem gerek. Fakat işten önce sağlığımız oldukça önemli. Mecburen yaşam alanlarımızı değiştirdik. İnşallah böylece hastalığın önüne geçmiş olacağız. Temiz hava, organik ürünlerle yaşam sürüyoruz. Hava güzel olunca bağ bahçe işlerine bakıyoruz, yağmurlu havada ise evimizde yapılacak işlerle uğraşıyoruz" dedi.

Eskiden havalar soğumaya başlayınca insanların köylerden şehirlere gittiğini anlatan Yakabaşı, "Şimdi bu hastalık dolayısıyla toplu yerlerde sıkıntı olunca köylerde kalmayı tercih ediyorlar. Muğla'nın Milas ilçesinde oturuyoruz. Normalde köye yazları geliyorduk. Ama korona virüs nedeniyle köyde daha güvenli olacağımız için ailemle birlikte baba ocağı olan Antalya'nın Akseki ilçesi Alaçeşme Mahallesi'ne geldik. Köyümüzün rakımı yaklaşık 1000 metredir. Burada köyümüzün tertemiz havasını, oksijenini alarak evimizin önünde gözleme ve yufka ekmek yapıp yeme imkanımız oluyor. Evimin önüne sayısız çiçekler ektim. Pandemi nedenyle burada kendimizi güvende hissediyoruz. İkamet ettiğim Muğla'nın Milas ilçesine dönmedim. Köyüme geleli yaklaşık bir ay oldu. Bir haftalığına geldik fakat yaklaşık bir aydan bu yana köyümüzden gitmedik. Kış ayını çıkarıncaya kadar Milas'a gitmeyi düşünmüyoruz. Köyümde evimin önüne yaklaşık 100 saksıda çiçek yetiştirdim. Bahçemin bakımını yaptım. Pandemide en iyi korunma yönü köyde kalmaktır. Burada koronada ailemle sıkıntısız günler geçiriyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kısa köy ziyaretlerinden dönüş pandemi sonuna kaldı
Kısa köy ziyaretlerinden dönüş pandemi sonuna kaldı
Kısa köy ziyaretlerinden dönüş pandemi sonuna kaldı
Kısa köy ziyaretlerinden dönüş pandemi sonuna kaldı
Kısa köy ziyaretlerinden dönüş pandemi sonuna kaldı
Kısa köy ziyaretlerinden dönüş pandemi sonuna kaldı
Kısa köy ziyaretlerinden dönüş pandemi sonuna kaldı

Koronavirüs, Antalya, Akseki, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısa köy ziyaretlerinden dönüş pandemi sonuna kaldı - Son Dakika


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