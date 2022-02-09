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Kısa mesafe tartışmasında taksici, kadın yolcuyu kolundan tutup dışarı attı - Son Dakika

Kısa mesafe tartışmasında taksici, kadın yolcuyu kolundan tutup dışarı attı

09.02.2022 10:35

Bağcılar'da taksiye binen iki kadın ile sürücü arasında kısa mesafe tartışması yaşandı. Taksici, tartıştığı kadın yolcuyu kolundan tutarak araçtan indirirken yolcuların taksi sürücüsüne tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Bağcılar Mahmutbey'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda iki kadın taksiye binip gitmek istedikleri yeri söyledi.

KISA MESAFE TARTIŞMASI

İddiaya göre taksici adresin yakın olduğunu söyledi. Kadın müşteri bunun üzerine şoförden aracı sağa çekmesini isteyerek taksiden ineceğini ifade etti. Ancak taksiyi sağa çekmeyen sürücü, araçtan inmesi konusunda ısrar ettiği müşteri arasındaki tartışma alevlendi.

DIŞARIYA ATTI

Diğer kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici sürücüsü, aracın kapısını açarak müşterisini dışarı attı. Araçtan inen kadın şoföre tepki gösterirken, o anlar kameraya yansıdı.

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Mahmutbey, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısa mesafe tartışmasında taksici, kadın yolcuyu kolundan tutup dışarı attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kısa mesafe tartışmasında taksici, kadın yolcuyu kolundan tutup dışarı attı - Son Dakika
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