Son Dakika Haberleri: Kısa Mesafeye Gitmeyen, Bozuk Para Üstüne Sorun Çıkaran, Taksimetre Açmayan Taksicilere Ceza Yağdı.

Kısa Mesafeye Gitmeyen, Bozuk Para Üstüne Sorun Çıkaran, Taksimetre Açmayan Taksicilere Ceza Yağdı.

1 saat önce

IHAAW093133-GEN/12-01-2019- Kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan taksicilere ceza yağdı.

Kısa Mesafeye Gitmeyen, Bozuk Para Üstüne Sorun Çıkaran, Taksimetre Açmayan Taksicilere Ceza Yağdı., System.String[]
IHAAW093133-GEN/12-01-2019

- Kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan taksicilere ceza yağdı. 15 Ilde Es Zamanlı "Taksi Uygulaması 2019/1" gerçeklestirildi. Uygulama, 846 noktada 2 bin 137 personel ve 694 ekip katılımı ile gerçekleşti. Uygulamada 6 bin 76 araç denetlendi. 12.01.2019 09: 31: 33 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Güncel
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