Kısa Mesafeye Gitmeyen, Bozuk Para Üstüne Sorun Çıkaran, Taksimetre Açmayan Taksicilere Ceza Yağdı.
1 saat önce
IHAAW093133-GEN/12-01-2019- Kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan taksicilere ceza yağdı.
IHAAW093133-GEN/12-01-2019
- Kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan taksicilere ceza yağdı. 15 Ilde Es Zamanlı "Taksi Uygulaması 2019/1" gerçeklestirildi. Uygulama, 846 noktada 2 bin 137 personel ve 694 ekip katılımı ile gerçekleşti. Uygulamada 6 bin 76 araç denetlendi. 12.01.2019 09: 31: 33 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:37 Kaynak: İHA
Taksiciler Hakkında Gelen Şikayetler Üzerine 15 İlde Uygulama Yapan Emniyet, Taksicilere Ceza Yağdırdı
MHP'li Refik Kurukız, Bozkurt İşareti Yapmak İçin Erdoğan'dan İzin İstedi
Sınırda Önemli Toplantı! Akar, Fidan ve Komutanlar Suriye'yi Konuştu
Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti