Kısa Mesafeye Gitmeyen, Bozuk Para Üstüne Sorun Çıkaran, Taksimetre Açmayan Taksicilere Ceza Yağdı.

IHAAW093133-GEN/12-01-2019- Kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan taksicilere ceza yağdı.

IHAAW093133-GEN/12-01-2019



- Kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan taksicilere ceza yağdı. 15 Ilde Es Zamanlı "Taksi Uygulaması 2019/1" gerçeklestirildi. Uygulama, 846 noktada 2 bin 137 personel ve 694 ekip katılımı ile gerçekleşti. Uygulamada 6 bin 76 araç denetlendi. 12.01.2019 09: 31: 33 TSI

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