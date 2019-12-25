Kısa Mola ile yüzler gülüyor - Son Dakika

2016 yılında merkez ilçe Menteşe'de başlatılan daha sonra Milas ve Fethiye ilçelerinde açılan Kısa Mola merkezleri engelli bireye sahip ailelerden büyük ilgi görüyor. Muğla'da ikamet eden, 5 yaş üstü engelli yakını olan tüm engelli ailelerinin kendilerine vakit ayırabilmelerine, özel işlerini yapabilmelerine, bu süre içerisinde de engelli bireylerin güven içerisinde eğlenceli vakit geçirebilmelerine yönelik bir hizmet olan Kısa Mola hizmetinden bugüne kadar Menteşe ilçesinde 130 aile 2 bin 444 defa, Milas ilçesinde 50 aile 603 defa, Fethiye ilçesinde 53 aile 803 defa yararlandı.



Marmaris Kısa Mola Merkezi 2020 Yılında Açılıyor



Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireye sahip ailelerin kendilerine vakit ayırabilmeleri için oluşturduğu ve ailelerden tam not alan Kısa Mola hizmeti 2020 yılında Marmaris ilçesinde de hizmet vermeye başlayacak. Engelli bireylerin birlikte vakit geçirdiği, alanında uzman ekiplerin gözetiminde olduğu Kısa Mola hizmetinden randevu sistemi ile yararlanan aileler talep etmeleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Engelli Nakil araçlarından da yararlanabiliyor.



Başkan Gürün; "Kısa Mola fedakar annelerimiz için moral, dinlenme, yenilenmedir"



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye'de ilk olan Kısa Mola hizmetini özellikle fedakar anneler için hayata geçirdiklerini, gelen talepler doğrultusunda Kısa Mola şubelerinin Muğla genelinde yaygınlaşacağını söyledi. Başkan Gürün; "Bir anne düşünün engelli bir evladı var, ona gözü gibi bakıyor, 7 gün 24 saat yemesi, içmesi, uyuması kendinden fedakarlık yapıyor, evladının yüzü gülsün diye tüm ömrünü ona adıyor. İşte Kısa Mola bu annenin nefesidir. Kendisine zaman ayırdığı bir saati, molasıdır. Evladının güvenli ellerde olduğunu bilerek zaman geçirmesidir, moraldir, yenilenmedir, dinlenmedir. Bu düşünceyle Kısa Mola hizmetini hayata geçirdik ve vatandaşlarımızdan, diğer belediyelerden çok olumlu geri dönüşler aldık. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğla'mızda büyük bir aileyiz. Her vatandaşımıza ulaşan, onlara dokunan ve yaşadığımız şehre değer katan hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA