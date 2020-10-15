Kısa Mola merkezleri tekrar faaliyete başladı - Son Dakika

Kısa Mola merkezleri tekrar faaliyete başladı

15.10.2020 15:32
Kısa Mola merkezleri tekrar faaliyete başladı, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde faaliyete başlayan Menteşe Kısa Mola Merkezinde denetimlerde bulundu ve Kısa Mola hizmetinden yararlanan engelli bireyler ile vakit geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde faaliyete başlayan Menteşe Kısa Mola Merkezinde denetimlerde bulundu ve Kısa Mola hizmetinden yararlanan engelli bireyler ile vakit geçirdi.

Covid-19 salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe, Milas ve Fethiye Kısa Mola Merkezleri, gerekli tedbirler alınarak tekrar hizmete açıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olarak hizmete açılan ve diğer belediyeler tarafından örnek alınan Kısa Mola Merkezlerinin tekrar faaliyete başlaması ile birlikte engelli bireylere sahip ailelerin de yüzleri tekrar gülmeye başladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde faaliyete başlayan Kısa Mola Merkezinde denetimlerde bulundu. Alınan önlemleri yerinde inceleyen Başkan Gürün, Kısa Mola hizmetinden yararlanan engelli bireyler ile vakit geçirdi.

Kısa Mola merkezlerinde Covid-19 tedbirleri en üst seviyede

Ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezlerinde çocukların eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçirebilmeleri için Covid-19 tedbirleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Birçok tedbirin alındığı Kısa Mola Merkezlerinde Covid-19 önlemleri kapsamında hizmetten yararlanmak isteyen engelli bireylerin maske takma zorunluluğu bulunuyor. Aynı saat diliminde sadece bir kişi hizmetten yararlanabiliyor. Ayrıca merkezler engelli bireyler gelmeden önce ve gittikten sonra dezenfekte ediliyor. Personel de maske ve siperlik ile hizmet verirken, her engelli bireyden sonra maske değişimi sağlanıyor. Randevusu kesinleşmiş engelli bireylerin transfer işleminde araçta şoför ve refakatçı dışında kimse bulunmuyor ve maske ile hijyen kuralları çerçevesinde nakil işlemi gerçekleştiriliyor. - MUĞLA

Kısa Mola merkezleri tekrar faaliyete başladı
Kısa Mola merkezleri tekrar faaliyete başladı
Kısa Mola merkezleri tekrar faaliyete başladı
Kısa Mola merkezleri tekrar faaliyete başladı

Koronavirüs, Engelli, Menteşe, Muğla, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kısa Mola merkezleri tekrar faaliyete başladı - Son Dakika

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