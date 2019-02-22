Son Dakika Haberleri: Kısa Mola Merkezlerinde Sanat Aktiviteleri Başladı

Kısa Mola Merkezlerinde Sanat Aktiviteleri Başladı

53 dakika önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 Mayıs ayında Menteşe'de açtığı ve daha sonra Milas ve Fethiye ilçelerinde hizmet vermeye başlayanKısa Mola Merkezi, bireylerin ve ailelerin yüzünü güldürüyor.

Kısa Mola Merkezlerinde Sanat Aktiviteleri Başladı, System.String[]
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 Mayıs ayında Menteşe'de açtığı ve daha sonra Milas ve Fethiye ilçelerinde hizmet vermeye başlayan

Kısa Mola Merkezi, bireylerin ve ailelerin yüzünü güldürüyor. Kısa Mola hizmetinden yararlanan bireylerin sosyal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak için uzman personelce çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Son olarak Menteşe, Fethiye ve Milas ilçelerinde Kısa Mola hizmetinden yararlananlar, uzman personel eşliğinde sanat aktiviteleri etkinliği yaptılar. Sanat aktiviteleri etkinliği ile Kısa Mola merkezlerinden yararlanan bireylerin resim, seramik ve ebru atölye çalışmalarıyla psiko-motor becerilerinin gelişmesine ve yaptıkları eserlerden haz alarak üretkenliklerinin artırılmasına katkı sağlanıyor.

Kısa Mola Merkezlerinde dönüşümlü olarak devam edecek olan atölye çalışmaları ve farklı sanat aktiviteleri ile çocukların teknik ve uygulamalarla beceri kazanmasına ve sanatın terapi yönünün kullanılarak gelişimlerine katkı sağlanacak. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:35 Kaynak: İHA

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