Kısa Pas | Cevher Özer Vs Cemal Nalga | Afyon Belediyespor
1 saat önce
Parkede omuz omuza mücadele eden basketbolcular, bu programda birbirlerine rakip oluyor.
Parkede omuz omuza mücadele eden basketbolcular, bu programda birbirlerine rakip oluyor. Bu bölümün konukları Afyon
Belediyespor'dan Cevher Özer ve Cemal Nalga.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:32 Kaynak: Youtube
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