Son Dakika Haberleri: Kısa Pas | Cevher Özer Vs Cemal Nalga | Afyon Belediyespor

Kısa Pas | Cevher Özer Vs Cemal Nalga | Afyon Belediyespor

1 saat önce

Parkede omuz omuza mücadele eden basketbolcular, bu programda birbirlerine rakip oluyor.

Parkede omuz omuza mücadele eden basketbolcular, bu programda birbirlerine rakip oluyor. Bu bölümün konukları Afyon Belediyespor'dan Cevher Özer ve Cemal Nalga.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:32 Kaynak: Youtube

Afyonkarahisar, Cemal Nalga, Genel
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