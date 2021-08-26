Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı

Çukur dizisindeki rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Bige Önal, 6 yıldır devam eden ilişkilerini geçtiğimiz ay noktaladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılığa fazla dayanamayan ikili, geçtiğimiz hafta mesajlaşmaya başladı.

"YENİ YAŞIMA SENSİZ GİRMEK İSTEMİYORUM"

Takvim'de yer alan habere göre, Bige Önal'dan gelen mesajlarla yelkenleri suya indiren İynemli, kendisi gibi oyuncu olan 31 yaşındaki güzele, "Yeni yaşıma sensiz girmek istemiyorum" dedi.

İkili, hayranlarını şoke eden ayrılıktan kısa süre sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi. Ünlü oyuncular, tatil için Çanakkale'nin yolunu tuttu. Assos yakınlarında bir taş ev kiralayan sevgililer, hem barışmalarını hem de Aras Bulut İynemli'nin doğum gününü kutladı.