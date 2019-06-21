Son Dakika Haberleri: Kısa süre önce emekliliğe ayrılan polis kalp krizi geçirdi
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Kısa süre önce emekliliğe ayrılan polis kalp krizi geçirdi

16 dakika önce

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir buçuk ay önce emekliliğe ayrılan polis memuru Şahin Çetin, kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kısa süre önce emekliliğe ayrılan polis kalp krizi geçirdi, System.String[]
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir buçuk ay önce emekliliğe ayrılan polis memuru Şahin Çetin, kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin Çetin, burada yapılan ilk müdahalenin ardından BEÜ Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Sevk edildiği sırada Çetin'in kalbi yolda durdu ve kalp masajı ile çalıştırıldı. BEÜ Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alınan Şahin Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Şahin Çetin'in ani ölümü emniyet teşkilatını da yasa boğdu. Emniyetin güler yüzü, sevilen ismi Şahin Çetin'in ölüm haberi meslektaşlarını da yasa boğdu. Şahin Çetin, emeklilik kararının ardından Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı tarafından plaket ile ödüllendirilmişti.

Şahin Çetin'in cenazesi yarın Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Karaağaç Köyü Yukarıöden mahallesinde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:32 Kaynak: İHA
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Kalp Krizi, Güncel
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