Kısa süre önce karateye başlayan işitme engelli sporcu ilk müsabakasında bronz aldı - Son Dakika
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Kısa süre önce karateye başlayan işitme engelli sporcu ilk müsabakasında bronz aldı

21.03.2022 11:03

Tekirdağ'da 7 ay önce başladığı karatede Türkiye üçüncülüğü elde eden işitme engelli sporcu Recep Emrin Eren, milli takım formasını giymek için her gün antrenman yapıyor.

Tekirdağ'da 7 ay önce başladığı karatede Türkiye üçüncülüğü elde eden işitme engelli sporcu Recep Emrin Eren, milli takım formasını giymek için her gün antrenman yapıyor.

Kick boksla ilgilenen 21 yaşındaki Eren, lise öğretmeni karate antrenörü Murat Kıroğlu'nun yönlendirmesiyle 7 ay önce karateyle tanıştı. Eren, antrenörü eşliğinde antrenmanlarını sürdürerek şampiyonalara hazırlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından ocak ayında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'na katılan Eren, ilk şampiyonasında kumite kategorisinde bronz madalya kazandı.

Eren, en büyük hayali olan ay-yıldızlı formayı giyerek uluslararası dereceler kazanmak için her gün antrenman yapıyor.

İşitme cihazı kullanan Recep Emrin Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk katıldığı şampiyonadan güzel derece elde ettiğini söyledi.

İnsanın isteyince her şeyi başarabileceğini belirten Eren, "Kick boks yapıyordum. Daha sonra uzun atlamayla ilgilendim. Bir gün Murat hocam 'karate yapar mısın' diye sordu. Ben de karateyle ilgilenmeye başladım, zamanla çok sevdim. Şampiyona çok güzel geçti. Yarı finalde yanlış yaptığım için kaybettim ama şampiyonluğa da çok yakındım. Daha çok çalışıp şampiyon da olacağım." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü anlatan Eren, "İnşallah milli takıma katılıp dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemiz adına şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Çalışmalarıma devam edip ileride emeklerimin karşılığını almak istiyorum." diye konuştu.

"Dünya ve olimpiyat derecesi bekliyoruz"

Antrenör Murat Kıroğlu da Recep'in sportif başarısını gördüğü için kendisini karateye yönlendirdiğini aktardı.

Sporcusunun yeni başlamasına rağmen karatede güzel derece elde ettiğini vurgulayan Kıroğlu, şunları kaydetti:

"İlk görüştüğümde Recep 'karateyi sevmiyorum, gelmeyeceğim' diyordu. Kick boksa devam etti. Orada derece de elde etti. Kardeşim de işitme engelli olduğu için Recep'in de bu alanda derece elde edeceğini düşündüm. Sonra tekrar görüşüp karateyle ilgilenmesi için ikna ettim. İki ay gibi kısa sürede antrenmanlara alıştı. Katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında üçüncü oldu. Bundan sonra yapılacak şampiyonalarda birinci olup Avrupa şampiyonası tecrübesi yaşayacağına inanıyoruz. Daha sonra da dünya ve olimpiyat derecesi bekliyoruz."

Kısa süre önce karateye başlayan işitme engelli sporcu ilk müsabakasında bronz aldı
Kısa süre önce karateye başlayan işitme engelli sporcu ilk müsabakasında bronz aldı
Kısa süre önce karateye başlayan işitme engelli sporcu ilk müsabakasında bronz aldı
Kısa süre önce karateye başlayan işitme engelli sporcu ilk müsabakasında bronz aldı

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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