Son Dakika Haberleri: "Kısa süre sonra IMF'nin kapısını çalacaklar"

"Kısa süre sonra IMF'nin kapısını çalacaklar"

54 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Öyle anlaşılıyor ki kısa süre sonra IMF'nin kapısını çalacaklar bunlar, öyle görünüyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Öyle anlaşılıyor ki kısa süre sonra IMF'nin kapısını çalacaklar bunlar, öyle görünüyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:16 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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