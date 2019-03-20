"Kısa süre sonra IMF'nin kapısını çalacaklar"
54 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Öyle anlaşılıyor ki kısa süre sonra IMF'nin kapısını çalacaklar bunlar, öyle görünüyor.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
, "Öyle anlaşılıyor ki kısa süre sonra IMF'nin kapısını çalacaklar bunlar, öyle görünüyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:16
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