Kısa süreli fırtına bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

İzmir'de kısa süreli fırtına ve sağanak, bazı ilçelerde etkili oldu.

Sıcak havanın etkili olduğu İzmir'de saat 15.00 civarında Karaburun, Urla ve Foça ilçelerinde aniden çıkan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bergama ilçesinde fırtınayla birlikte dolu yağışı da etkili oldu.

Fırtına, daha sonra kentin kuzey ilçelerinde etkisini artırdı. Ulaşımda aksamalara neden olan fırtına nedeniyle seyir halindeki çok sayıda araç, yol kenarında durakladı. Bazı ilçelerde binaların çatısı uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Alsancak semtinde Şair Eşref Bulvarı ile Atatürk Caddesi arasında bir ağacın üst kısmı koparak yere devrildi.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir Körfezindeki vapur seferleri saat 16.15 itibarıyla iptal edildi.