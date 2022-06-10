Kısa süreli kuvvetli yağış, mahalleyi göle döndürdü - Son Dakika
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Kısa süreli kuvvetli yağış, mahalleyi göle döndürdü

10.06.2022 13:49

Kısa süreli kuvvetli yağış, mahalleyi göle döndürdü Balıkesir'in Bandırma İlçesine bağlı Kuşcenneti Mahallesinde sabah saatlerinde etkili olan kısa süreli kuvvetli yağış mahalleyi göle çevirdi.

Kısa süreli kuvvetli yağış, mahalleyi göle döndürdü

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesine bağlı Kuşcenneti Mahallesinde sabah saatlerinde etkili olan kısa süreli kuvvetli yağış mahalleyi göle çevirdi.

Bandırma Kuşcenneti Mahallesinde sabah etkili olan kuvvetli yağış mahalleyi olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili olan Sağnak yağış sebebiyle mahalle meydanı göle dönerken mahalle halkı Sağnak yağıştan olumsuz etkilendi. Mahalle sokaklarında su birikintileri oluşurken, mahalledeki sokak hayvanları da Sağnak yağış tan olumsuz etkilendi. Mahallede 10 dakika etkili olan Sağnak yağış mahalleyi olumsuz etkilerken, meteoroloji yetkililerince yarın Bandırma ve çevresinin Sağnak yağış beklendiği belirtildi.

Kısa süreli kuvvetli yağış, mahalleyi göle döndürdü
Kısa süreli kuvvetli yağış, mahalleyi göle döndürdü
Kısa süreli kuvvetli yağış, mahalleyi göle döndürdü
Kısa süreli kuvvetli yağış, mahalleyi göle döndürdü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kısa süreli kuvvetli yağış, mahalleyi göle döndürdü - Son Dakika

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