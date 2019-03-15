Kısa vadeli borç 177 milyar dolar
47 dakika önce
Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ocakta 177,3 milyar dolar oldu.
Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ocakta 177,3 milyar dolar oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:45
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