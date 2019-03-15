Son Dakika Haberleri: Kısa vadeli borç 177 milyar dolar

Kısa vadeli borç 177 milyar dolar

47 dakika önce

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ocakta 177,3 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli borç 177 milyar dolar, System.String[]
Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ocakta 177,3 milyar dolar oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:45 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Satışı Yasak Olan Şahinleri Pazarlayanlara 10 Bin TL Ceza Uygulanıyor Dünyaevine Giren Hazal Kaya, Ev Sahibiyle Davalık Oldu

Otostop Çeken Kadını Araca Aldı, Sonrası Korkunç! Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:32:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kısa vadeli borç 177 milyar dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]