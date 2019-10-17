Kısa vadeli borç stoku 120,7 milyar dolar oldu
1 saat önce
Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artışla 120,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artışla 120,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:07
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