Son Dakika Haberleri: Kısa vadeli borç stoku 120,7 milyar dolar oldu
Son Dakika Ekonomi Kısa vadeli borç stoku 120,7 milyar dolar oldu

Kısa vadeli borç stoku 120,7 milyar dolar oldu

1 saat önce

Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artışla 120,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli borç stoku 120,7 milyar dolar oldu, System.String[]

Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artışla 120,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:07 
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