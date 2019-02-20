Kısa vadeli borç yüzde 2,9 azaldı
1 saat önce
Kısa vadeli dış borç stoku, Aralık'ta yıllık yüzde 2,9 azalışla 116,2 milyar dolara geriledi.
Kısa vadeli dış borç stoku, Aralık'ta yıllık yüzde 2,9 azalışla 116,2 milyar dolara geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:20
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