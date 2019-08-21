Kısa vadeli dış borç 122,9 milyar dolar
31 dakika önce
Kısa vadeli dış borç stoku, haziranda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 5 artarak 122,9 milyar dolar oldu.
Kısa vadeli dış borç stoku, haziranda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 5 artarak 122,9 milyar dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:35
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum 6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi Bursalı esnaf ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gelinlik dağıtıyor Galatasaray'da Mehmet Topal transferine onay çıktı!