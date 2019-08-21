Son Dakika Haberleri: Kısa vadeli dış borç 122,9 milyar dolar
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Kısa vadeli dış borç 122,9 milyar dolar

31 dakika önce

Kısa vadeli dış borç stoku, haziranda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 5 artarak 122,9 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç 122,9 milyar dolar, System.String[]
Kısa vadeli dış borç stoku, haziranda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 5 artarak 122,9 milyar dolar oldu.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:35 
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