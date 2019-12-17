Kısa vadeli dış borç ekimde 118 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Kısa vadeli dış borç ekimde 118 milyar dolar oldu

6 saat önce

Kısa vadeli dış borç stoku, ekimde geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 3,6 artarak 118 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli dış borç ekimde 118 milyar dolar oldu, System.String[]

Kısa vadeli dış borç stoku, ekimde geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 3,6 artarak 118 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.


Buna göre, ekim sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018 sonuna kıyasla yüzde 3,6 artışla 118 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1 azalarak 56,6 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,2 artarak 55 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, geçen yılın sonuna göre yüzde 22,1 azalarak 8,6 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 9,8 artarak 20,8 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2,6 artışla 13,4 milyar dolara yükseldi.


Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 2,4 azalışla 13,7 milyar dolara geriledi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 sonuna göre yüzde 7 artarak 42,6 milyar dolara ulaştı.


Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 89,9 milyar dolar


Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 3,7 azalışla 21,7 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,2 artışla 89,9 milyar dolar oldu.


Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar 2018 sonuna göre yüzde 6,7 azalarak 45,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,4 artarak 72,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


Geçen yılın sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 26,3 azalışla ekim sonu itibarıyla 73 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 468 milyon dolar oldu.


Ekim sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonun yüzde 50'si dolar, yüzde 30,6'sı avro, yüzde 13,4'ü TL ve yüzde 6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.


Aynı dönem itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 167,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.


Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,3, Merkez Bankası'nın yüzde 3,8, özel sektörün ise yüzde 77,9 paya sahip olduğu gözlendi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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