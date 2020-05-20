Kısa vadeli dış borç martta geriledi - Son Dakika

Kısa vadeli dış borç martta geriledi

Kısa vadeli dış borç stoku, mart ayında 2019 sonuna kıyasla yüzde 4 azalışla 118,7 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli dış borç martta geriledi, System.String[]

Kısa vadeli dış borç stoku, mart ayında 2019 sonuna kıyasla yüzde 4 azalışla 118,7 milyar dolara geriledi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.


Buna göre, mart sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2019 sonuna kıyasla yüzde 4 azalarak 118,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,2 azalarak 53,8 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 4,2 azalarak 56,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 12,7 azalarak 6,8 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı önemli bir değişiklik göstermeyerek 21,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 17,5 azalışla 11,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,4 artışla 14,6 milyar dolara yükseldi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,1 azalarak 49,6 milyar dolara indi.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 84,5 milyar dolar


Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 3,4 artarak 25,9 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,3 azalarak 84,5 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5,9 azalarak 43,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,9 azalarak 75,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2019 yıl sonunda 67 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 77,6 artışla 2020 Mart sonu itibarıyla 119 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 375 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu yılın mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,7'ini dolar, yüzde 29,8'ini avro, yüzde 13,9'unu TL ve yüzde 7,6'sını diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23, Merkez Bankası'nın yüzde 5, özel sektörün ise yüzde 72 paya sahip olduğu gözlemlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 10:50 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kısa vadeli dış borç martta geriledi - Son Dakika Ekonomi

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