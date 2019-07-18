Kısa vadeli dış borç, mayısta 120,4 milyar dolar oldu
39 dakika önce
Kısa vadeli dış borç stoku, mayısta geçen yılın sonuna göre yüzde 3,3 artarak 120,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Kısa vadeli dış borç stoku, mayısta geçen yılın sonuna göre yüzde 3,3 artarak 120,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:47
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