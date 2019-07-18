Kısa vadeli dış borç, mayısta 120,4 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, mayısta geçen yılın sonuna göre yüzde 3,3 artarak 120,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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