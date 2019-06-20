Kısa vadeli dış borç, nisanda 120,6 milyar dolar oldu
1 saat önce
Kısa vadeli dış borç stoku, nisanda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 3,4 artarak 120,6 milyar dolar oldu.
Kısa vadeli dış borç stoku, nisanda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 3,4 artarak 120,6 milyar dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:43
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