Son Dakika Haberleri: Kısa vadeli dış borç, nisanda 120,6 milyar dolar oldu
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Kısa vadeli dış borç, nisanda 120,6 milyar dolar oldu

1 saat önce

Kısa vadeli dış borç stoku, nisanda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 3,4 artarak 120,6 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç, nisanda 120,6 milyar dolar oldu, System.String[]
Kısa vadeli dış borç stoku, nisanda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 3,4 artarak 120,6 milyar dolar oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:43 
Ekonomi
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