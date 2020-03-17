Kısa vadeli dış borç ocakta 123,6 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Kısa vadeli dış borç ocakta 123,6 milyar dolar oldu

6 saat önce

Kısa vadeli dış borç stoku, ocak ayında 2019 sonuna kıyasla yatay seyirle 123,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç ocakta 123,6 milyar dolar oldu, System.String[]

Kısa vadeli dış borç stoku, ocak ayında 2019 sonuna kıyasla yatay seyirle 123,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.


Buna göre, ocak sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2019 sonuna kıyasla önemli bir değişiklik göstermeyerek 123,6 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1 artarak 56,8 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 1 azalarak 58,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 sonuna göre yüzde 11,3 azalarak 6,9 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,1 azalarak 21,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0,7 düşerek 13,6 milyar dolara geriledi.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 11,5 artışla 15,2 milyar dolara yükseldi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 sonuna göre yüzde 0,5 artarak 50,9 milyar dolara çıktı.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 91,7 milyar dolar


Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 sonuna göre yüzde 7,7 artarak 23,4 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,8 azalarak 91,7 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,8 artarak 46 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,4 azalarak 77,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Kısa vadeli tahvil ihraçları 2019 sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 67 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 384 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu yılın ocak sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun yüzde 48,8'ini dolar, yüzde 30'unu avro, yüzde 13,8'ini TL ve 7,4'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

2020 Ocak sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,6, Merkez Bankası'nın yüzde 4,9, özel sektörün ise yüzde 76,5 paya sahip olduğu gözlemlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
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