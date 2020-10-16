Kısa vadeli dış borç stoku 132,8 milyar dolar oldu - Son Dakika

Kısa vadeli dış borç stoku 132,8 milyar dolar oldu

16.10.2020 10:12
Kısa vadeli dış borç stoku 132,8 milyar dolar oldu, System.String[]

Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 7,8 oranında artışla 132,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 7,8 oranında artışla 132,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ağustos ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 7,8 oranında artışla 132,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,8 oranında artarak 58,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,1 oranında azalarak 53,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,3 oranında artarak 8,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,2 oranında artarak 21,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10,9 oranında azalışla 12,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 20,1 oranında artışla 16,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında azalarak 48,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,6 oranında artarak 27,7 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,9 oranında azalarak 84,5 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 29 oranında artarak 58,5 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,8 oranında azalarak 73,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 435,8 oranında artışla 2020 Ağustos sonu itibarıyla 359 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2020 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 41,7'si dolar, yüzde 29,3'ü Euro, yüzde 13,4'ü TL ve yüzde 15,6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

2020 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16,2 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,4, Merkez Bankası'nın yüzde 11,4, özel sektörün ise yüzde 65,2 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

(İHA)

Kısa vadeli dış borç stoku 132,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos, Döviz, Borç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kısa vadeli dış borç stoku 132,8 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

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