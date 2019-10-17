Kısa vadeli dış borç stoku Ağustos'ta arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos sonu itibarıyla, 2018 yılsonuna göre yüzde 5,4 oranında artışla 120,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ağustos dönemi kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yılsonuna göre yüzde 5,4 oranında artışla 120,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 oranında artarak 57,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,0 oranında artarak 57,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yılsonuna göre yüzde 14,7 oranında azalarak 9,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8,7 oranında artarak 20,6 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,0 oranında artışla 13,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılsonuna göre yüzde 4,4 oranında azalışla 13,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yılsonuna göre yüzde 2,9 oranında artarak 41,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yılsonuna göre yüzde 1,9 oranında artarak 22,9 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,1 oranında artarak 91,4 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yılsonuna göre yüzde 4,6 oranında azalarak 46,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 12,9 oranında artarak 73,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılsonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 8,1 oranında azalışla 2019 Ağustos sonu itibarıyla 91 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 487 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2019 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,4'ü dolar, yüzde 30,8'i euro, yüzde 13,1'i TL ve yüzde 5,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

2019 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,4, Merkez Bankası'nın yüzde 3,7, özel sektörün ise yüzde 77,9 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

(İHA)