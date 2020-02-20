Kısa vadeli dış borç stoku aralıkta arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kısa vadeli dış borç stoku aralıkta arttı - Son Dakika

Kısa vadeli dış borç stoku aralıkta arttı

7 saat önce

Kısa vadeli dış borç stoku, aralık sonu itibarıyla, 2018 yılsonuna göre yüzde 4,3 oranında artışla 118,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stoku aralıkta arttı, System.String[]

Kısa vadeli dış borç stoku, aralık sonu itibarıyla, 2018 yılsonuna göre yüzde 4,3 oranında artışla 118,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 aralık dönemi kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yılsonuna göre yüzde 4,3 oranında artışla 118,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 oranında azalarak 56,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,6 oranında artarak 53,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yılsonuna göre yüzde 29,7 oranında azalarak 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 11,0 oranında artarak 21,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,0 oranında artışla 13,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılsonuna göre yüzde 2,9 oranında azalışla 13,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yılsonuna göre yüzde 13,6 oranında artarak 45,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yılsonuna göre yüzde 3,1 oranında azalarak 21,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,6 oranında artarak 88,0 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yılsonuna göre yüzde 5,6 oranında azalarak 45,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,9 oranında artarak 72,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılsonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 32,3 oranında azalışla 2019 Aralık sonu itibarıyla 67 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2019 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,1'i dolar, yüzde 30,9'u euro, yüzde 13,3'ü TL ve yüzde 7,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

2019 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,0 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,1, Merkez Bankası'nın yüzde 5,0, özel sektörün ise yüzde 76,9 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 18:04:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısa vadeli dış borç stoku aralıkta arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]