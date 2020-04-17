Kısa vadeli dış borç stoku Şubat'ta 122.5 milyar dolar

Kısa vadeli dış borç stoku, Şubat sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 0.9 azalışla 122.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.6 artarak 57.1 milyar dolara yakselirken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.4 azalarak 57.0 milyar dolara geriledi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 12.7 azalarak 6.8 milyar dolara indi.

Banka dışındaki yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0.1 azalarak 21.1 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 0.4 artışla 13.7 milyar dolara yükseldi.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 13.4 artışla 15.5 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde ithalat borçları yüzde 1.4 azalarak 49.9 milyar dolara indi.

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 5.6 artarak 26.4 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2.8 azalışla 87.7 milyar dolara geriledi.

Özel parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1.2 artarak 46.3 milyar dolara çıkarken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2.3 azalarak 75.6 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli tahvil ihraçları, yüzde 37.3 artışla 67 milyon dolardan 92 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 484 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 18.9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye 'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün payı yüzde 21.1, Merkez Bankası'nın payı yüzde 5.0, özel sektörün payı da yüzde 73.9 düzeyinde bulunuyor.